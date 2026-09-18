HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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18.09.2026 09:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Zuletzt konnte die Aktie von HOCHTIEF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 394,40 EUR.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 394,40 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'454 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 396,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 393,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1'112 HOCHTIEF-Aktien.
Bei einem Wert von 554,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie. Bei 217,00 EUR fiel das Papier am 26.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,98 Prozent.
Nach 6,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,03 EUR je HOCHTIEF-Aktie. Am 27.07.2026 äusserte sich HOCHTIEF zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 2,30 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9.45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die HOCHTIEF-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 14,45 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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