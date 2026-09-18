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18.09.2026 16:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag kaum bewegt

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag kaum bewegt

Die Aktie von HOCHTIEF zeigt sich am Freitagnachmittag ohne grosse Bewegung. Die HOCHTIEF-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 392,20 EUR.

HOCHTIEF
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Die HOCHTIEF-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 392,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der aktuell bei 31'233 Punkten steht. Die HOCHTIEF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 397,80 EUR. Die HOCHTIEF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 390,80 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 393,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32'623 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Am 11.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 554,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 41,25 Prozent Plus fehlen der HOCHTIEF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 217,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

HOCHTIEF-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,60 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,03 EUR aus. Am 27.07.2026 legte HOCHTIEF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 3,42 EUR. Im letzten Jahr hatte HOCHTIEF einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 10.74 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 9.45 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von HOCHTIEF rechnen Experten am 11.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,45 EUR je HOCHTIEF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: HOCHTIEF
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