HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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18.09.2026 12:29:00
HOCHTIEF Aktie News: Anleger schicken HOCHTIEF am Freitagmittag ins Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von HOCHTIEF. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 395,40 EUR zu.
Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 395,40 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'487 Punkten notiert. Der Kurs der HOCHTIEF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 397,80 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 393,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10'035 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 554,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie. Bei einem Wert von 217,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem HOCHTIEF seine Aktionäre 2025 mit 6,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,03 EUR je Aktie ausschütten. Am 27.07.2026 hat HOCHTIEF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.74 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HOCHTIEF einen Umsatz von 9.45 Mrd. EUR eingefahren.
HOCHTIEF wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 14,45 EUR je Aktie in den HOCHTIEF-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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