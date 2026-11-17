Die HOCHTIEF-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 368,60 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'275 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der HOCHTIEF-Aktie ging bis auf 366,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 366,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1'347 HOCHTIEF-Aktien.

Am 11.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 554,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 50,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 268,00 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,29 Prozent.

Nachdem HOCHTIEF seine Aktionäre 2025 mit 6,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,31 EUR je Aktie ausschütten. HOCHTIEF gewährte am 05.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 2,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat HOCHTIEF im vergangenen Quartal 11.91 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HOCHTIEF 9.74 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass HOCHTIEF im Jahr 2026 14,56 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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