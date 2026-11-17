Die HOCHTIEF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,1 Prozent auf 364,00 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'240 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte HOCHTIEF-Aktie bei 363,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 366,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14'001 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Bei 554,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 34,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 268,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 35,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

HOCHTIEF-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,60 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,31 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HOCHTIEF am 05.11.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,32 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.91 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9.74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte HOCHTIEF am 25.02.2027 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF im Jahr 2026 14,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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