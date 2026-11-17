Um 12:28 Uhr fiel die HOCHTIEF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 370,20 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'284 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HOCHTIEF-Aktie bisher bei 366,60 EUR. Bei 366,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7'548 HOCHTIEF-Aktien.

Am 11.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 554,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HOCHTIEF-Aktie 49,65 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 268,00 EUR. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 38,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten HOCHTIEF-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,31 EUR aus. Am 05.11.2026 hat HOCHTIEF die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,32 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.74 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.91 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die HOCHTIEF-Bilanz für Q4 2026 wird am 25.02.2027 erwartet.

In der HOCHTIEF-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 14,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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