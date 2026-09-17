HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag gesucht

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 394,80 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'397 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die HOCHTIEF-Aktie bis auf 394,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 388,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3'780 HOCHTIEF-Aktien.

Am 11.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 554,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HOCHTIEF-Aktie 40,32 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2025 bei 217,00 EUR. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 45,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

HOCHTIEF-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,60 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,03 EUR aus. Am 27.07.2026 hat HOCHTIEF die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. HOCHTIEF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,30 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent auf 10.74 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Am 11.11.2027 wird HOCHTIEF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass HOCHTIEF ein EPS in Höhe von 14,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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