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17.09.2026 16:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Zuletzt ging es für das HOCHTIEF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 395,40 EUR.

HOCHTIEF
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Um 16:28 Uhr ging es für das HOCHTIEF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 395,40 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'521 Punkten liegt. Der Kurs der HOCHTIEF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 399,00 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 388,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21'074 HOCHTIEF-Aktien.

Bei 554,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Kursplus von 40,11 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2025 (217,00 EUR). Abschläge von 45,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,60 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,03 EUR. Am 27.07.2026 hat HOCHTIEF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,30 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 10.74 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.45 Mrd. EUR umgesetzt.

HOCHTIEF wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Am 11.11.2027 wird HOCHTIEF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF im Jahr 2026 14,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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