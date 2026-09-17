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HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006

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17.09.2026 12:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Donnerstagmittag gefragt

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Donnerstagmittag gefragt

Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das HOCHTIEF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 396,00 EUR.

HOCHTIEF
372.57 CHF 2.05%
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Die HOCHTIEF-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 396,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'293 Punkten notiert. Die HOCHTIEF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 396,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 388,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 11'744 HOCHTIEF-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 554,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2026). Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 28,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.09.2025 bei 217,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

HOCHTIEF-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,03 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HOCHTIEF am 27.07.2026. Das EPS wurde auf 3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat HOCHTIEF mit einem Umsatz von insgesamt 10.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,65 Prozent gesteigert.

HOCHTIEF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HOCHTIEF-Aktie in Höhe von 14,45 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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