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HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006

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17.08.2026 09:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zeigt sich am Montagvormittag fester

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zeigt sich am Montagvormittag fester

Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von HOCHTIEF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 446,20 EUR.

HOCHTIEF
415.20 CHF 0.00%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von HOCHTIEF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 446,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'420 Punkten steht. Die HOCHTIEF-Aktie zog in der Spitze bis auf 450,80 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 446,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1'463 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 554,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Kursplus von 24,16 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 210,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,91 EUR. Im Vorjahr hatte HOCHTIEF 6,60 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 27.07.2026 hat HOCHTIEF die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,42 EUR gegenüber 2,30 EUR im Vorjahresquartal. HOCHTIEF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die HOCHTIEF-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte HOCHTIEF möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass HOCHTIEF ein EPS in Höhe von 14,31 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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