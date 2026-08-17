HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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17.08.2026 16:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF büsst am Montagnachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 438,00 EUR ab.
Die HOCHTIEF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 438,00 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'363 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 437,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 446,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16'692 HOCHTIEF-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 554,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 26,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2025 (210,40 EUR). Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 108,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem HOCHTIEF seine Aktionäre 2025 mit 6,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,91 EUR je Aktie ausschütten. HOCHTIEF liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,42 EUR, nach 2,30 EUR im Vorjahresvergleich. HOCHTIEF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der HOCHTIEF-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass HOCHTIEF im Jahr 2026 14,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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