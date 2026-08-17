HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Die HOCHTIEF-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 442,80 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der aktuell bei 32'464 Punkten steht. Die HOCHTIEF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 450,80 EUR aus. Die höchsten Verluste verbuchte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 440,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 446,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7'108 HOCHTIEF-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 554,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,11 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 210,40 EUR. Mit Abgaben von 52,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,91 EUR, nach 6,60 EUR im Jahr 2025. HOCHTIEF gewährte am 27.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 10.74 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,31 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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