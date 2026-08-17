Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’327 -0.4%  SPI 20’238 -0.4%  Dow 53’732 -0.2%  DAX 26’451 0.0%  Euro 0.9391 0.0%  EStoxx50 6’558 0.3%  Gold 4’397 0.5%  Bitcoin 51’551 1.0%  Dollar 0.8103 -0.3%  Öl 88.9 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin legt etwas zu
Allianz-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung mit Hold
Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Richemont-Aktie mit Outperform
Geely-Aktie legt zu: Exportwachstum sorgt für Anlegerbegeisterung
Apple-Aktie etwas höher: iKonzern ändert Anti-Tracking-Abfrage in der EU
Suche...
Plus500 Depot

HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.08.2026 12:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Die Aktie von HOCHTIEF hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die HOCHTIEF-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 442,80 EUR.

HOCHTIEF
414.34 CHF -0.21%
Kaufen Verkaufen

Die HOCHTIEF-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 442,80 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der aktuell bei 32'464 Punkten steht. Die HOCHTIEF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 450,80 EUR aus. Die höchsten Verluste verbuchte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 440,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 446,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7'108 HOCHTIEF-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 554,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,11 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 210,40 EUR. Mit Abgaben von 52,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,91 EUR, nach 6,60 EUR im Jahr 2025. HOCHTIEF gewährte am 27.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 10.74 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,31 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

HOCHTIEF-Aktie: Deutsche Bank AG hebt Bewertung auf Hold

DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HOCHTIEF-Investment von vor 3 Jahren verdient

HOCHTIEF-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Equal Weight bewertet


Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu HOCHTIEF AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12.08.26 HOCHTIEF Hold Deutsche Bank AG
04.08.26 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
29.07.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
27.07.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
15.07.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

11:30 UBS Logo UBS KeyInvest: Rekorde mit Warnsignalen
10:24 Premium-Sportartikel im Fokus: Nike, Adidas und ON Holding im aktuellen Marktumfeld
09:30 Marktüberblick: Softwareaktien gesucht
08:50 Pharma-Schwergewichte belasten
08:45 Logo WHS Wochenausblick Börse: Fed-Protokoll und Retail-Giganten vor dem nächsten Börsentest
14.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf SanDisk
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’928.70 19.85 SXBVXU
Short 15’223.42 13.90 SQBT1U
Short 15’795.81 8.88 STBNIU
SMI-Kurs: 14’327.16 17.08.2026 13:40:36
Long 13’738.34 19.71 SYB31U
Long 13’429.84 13.90 SHB7NU
Long 12’871.06 8.94 SJYBLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone
SIG-Aktie bricht ein: Schon wieder ein CEO-Wechsel - Keto nach wenigen Monaten durch Erkens abgelöst
Gold, Öl & Co. in KW 33: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Palantir-Aktie verliert an Attraktivität: Cathie Wood setzt verstärkt auf Cerebras - So reagieren die Aktien
Nestlé-Aktie unter Druck: Möglicherweise droht der Verlust des Russland-Geschäfts
Sandoz-Aktie profitiert: Pharmaunternehmen schliesst Zusammenarbeit mit Henlius für bis zu 10 Biosimilars
Rheinmetall-Aktie steigt: Auftrag für Sanitätssysteme bringt mehr als 500 Millionen Euro
CLARITY Act: Bitcoin-Kursziel von 200'000 Dollar hängt an sieben Senats-Hürden
Bärenmärkte überstehen: Diese Lehren bietet die Börsengeschichte

Top-Rankings

KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 33: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.