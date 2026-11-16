HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktionäre schickten das Papier von HOCHTIEF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,8 Prozent auf 371,40 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'671 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die HOCHTIEF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 371,40 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 373,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1'270 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Am 11.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 554,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 49,17 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 268,00 EUR am 21.11.2025. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 38,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für HOCHTIEF-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,31 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HOCHTIEF am 05.11.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,32 EUR je Aktie in den Büchern standen. HOCHTIEF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.91 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte HOCHTIEF am 25.02.2027 präsentieren.

In der HOCHTIEF-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 14,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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