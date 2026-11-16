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16.11.2026 16:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Montagnachmittag Verlust reich
Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 369,20 EUR.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 369,20 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'564 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte HOCHTIEF-Aktie bei 368,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 373,20 EUR. Zuletzt wechselten 12'976 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.
Am 11.05.2026 markierte das Papier bei 554,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 268,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für HOCHTIEF-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,31 EUR ausgeschüttet werden. Am 05.11.2026 legte HOCHTIEF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 3,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HOCHTIEF 2,32 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.91 Mrd. EUR im Vergleich zu 9.74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von HOCHTIEF wird am 25.02.2027 gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF im Jahr 2026 14,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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