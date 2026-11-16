HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Montagmittag schwächer

Die HOCHTIEF-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 373,40 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'730 Punkten liegt. In der Spitze fiel die HOCHTIEF-Aktie bis auf 371,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 373,20 EUR. Bisher wurden heute 6'108 HOCHTIEF-Aktien gehandelt.

Bei 554,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (268,00 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HOCHTIEF-Aktie 28,23 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten HOCHTIEF-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,31 EUR aus. Am 05.11.2026 hat HOCHTIEF die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,32 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.91 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.74 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 14,56 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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