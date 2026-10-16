HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF legt am Vormittag zu

Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 374,80 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'518 Punkten tendiert. Bei 376,40 EUR erreichte die HOCHTIEF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 374,00 EUR. Zuletzt wechselten 2'686 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Am 11.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 554,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 47,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 242,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Verlust von 35,33 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,04 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HOCHTIEF 6,60 EUR aus. HOCHTIEF veröffentlichte am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HOCHTIEF ein EPS von 2,30 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 10.74 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.45 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte HOCHTIEF die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,56 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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