HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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16.10.2026 12:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF steigt am Freitagmittag
Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von HOCHTIEF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 375,20 EUR.
Das Papier von HOCHTIEF konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 375,20 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'808 Punkten notiert. In der Spitze gewann die HOCHTIEF-Aktie bis auf 376,40 EUR. Bei 374,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 12'418 HOCHTIEF-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 11.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 554,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 47,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 242,40 EUR fiel das Papier am 24.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 35,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
HOCHTIEF-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,60 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,04 EUR aus. HOCHTIEF liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 3,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HOCHTIEF noch ein Gewinn pro Aktie von 2,30 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10.74 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.45 Mrd. EUR umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von HOCHTIEF.
Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,56 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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