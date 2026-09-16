HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittwochvormittag im Plus

Die HOCHTIEF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 390,60 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'211 Punkten tendiert. Bei 390,80 EUR erreichte die HOCHTIEF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 384,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2'477 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 554,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2025 auf bis zu 217,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,44 Prozent.

Zuletzt erhielten HOCHTIEF-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,92 EUR aus. Am 27.07.2026 legte HOCHTIEF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat HOCHTIEF 10.74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,31 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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