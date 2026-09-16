HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr stieg die HOCHTIEF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 388,00 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'305 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die HOCHTIEF-Aktie sogar auf 392,80 EUR. Bei 384,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 21'135 HOCHTIEF-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 554,00 EUR. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 29,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2025 (217,00 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,92 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HOCHTIEF 6,60 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte HOCHTIEF am 27.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HOCHTIEF ein EPS von 2,30 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 10.74 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.45 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von HOCHTIEF rechnen Experten am 11.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass HOCHTIEF im Jahr 2026 14,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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