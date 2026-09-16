HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittwochmittag gefragt

Das Papier von HOCHTIEF konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 391,20 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'138 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die HOCHTIEF-Aktie zog in der Spitze bis auf 392,00 EUR an. Bei 384,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 10'502 HOCHTIEF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 554,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HOCHTIEF-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 217,00 EUR. Dieser Wert wurde am 26.09.2025 erreicht. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 80,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 6,60 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,92 EUR aus. Am 27.07.2026 legte HOCHTIEF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat HOCHTIEF mit einem Umsatz von insgesamt 10.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,65 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von HOCHTIEF rechnen Experten am 11.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass HOCHTIEF im Jahr 2026 14,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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