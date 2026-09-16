Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’871 0.5%  SPI 19’559 0.5%  Dow 52’093 0.0%  DAX 25’557 0.6%  Euro 0.9450 0.0%  EStoxx50 6’272 0.6%  Gold 4’350 1.3%  Bitcoin 62’008 0.1%  Dollar 0.8192 0.1%  Öl 105.5 -3.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nächster Zinsschritt der Fed voraus: Warum Aktien-Anleger die Nerven behalten sollten
Künstliche Intelligenz: Zwischen Hardware und Substanz
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittwochnachmittag am Kryptomarkt
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Aktien von Meta und Snap im Blick: EU-Kommission will Social Media erst ab 13
Suche...
Plus500 Depot

HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.09.2026 12:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittwochmittag gefragt

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittwochmittag gefragt

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von HOCHTIEF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 391,20 EUR.

HOCHTIEF
365.07 CHF 2.13%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von HOCHTIEF konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 391,20 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'138 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die HOCHTIEF-Aktie zog in der Spitze bis auf 392,00 EUR an. Bei 384,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 10'502 HOCHTIEF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 554,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HOCHTIEF-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 217,00 EUR. Dieser Wert wurde am 26.09.2025 erreicht. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 80,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 6,60 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,92 EUR aus. Am 27.07.2026 legte HOCHTIEF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat HOCHTIEF mit einem Umsatz von insgesamt 10.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,65 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von HOCHTIEF rechnen Experten am 11.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass HOCHTIEF im Jahr 2026 14,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 3 Jahren abgeworfen

HOCHTIEF-Aktie auf rotem Terrain: Konzern sichert sich Freileitungsspezialist Autmatec


Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu HOCHTIEF AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12.08.26 HOCHTIEF Hold Deutsche Bank AG
04.08.26 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
29.07.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
27.07.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
15.07.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:15 Logo WHS Fed-Entscheidung LIVE: Zinserhöhung fast sicher – jetzt entscheidet Warsh über die Märkte
10:48 SMI zeigt Nehmerqualitäten
10:43 Cybersicherheit als unverzichtbarer Profiteur des KI-Zeitalters
09:52 Marktüberblick: Versorger gesucht – Banken schwächeln
09:00 Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
07:58 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – 100-Tage-Linie getestet
15.09.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Logitech International SA, Cie Financiere Richemont SA, Swatch Group AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’604.05 15.87 SX7BOU
Short 14’727.07 13.88 S3BCYU
Short 15’270.34 8.94 SJZBBU
SMI-Kurs: 13’870.74 16.09.2026 17:29:24
Long 13’297.20 19.45 SPBXAU
Long 13’013.74 13.95 SE2BZU
Long 12’463.84 8.97 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Aktien New York Schluss: Ölpreis-Entspannung mildert KI-Sorgen
Roche-Aktie zieht an: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
UBS-Aktie sackt ab: Branchenschwäche belastet Banken- und Finanzwerte europaweit
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nächster Zinsschritt der Fed voraus: Warum Aktien-Anleger die Nerven behalten sollten
Ökonomen schlagen Alarm: Droht der Fed mit der erwarteten Zinserhöhung ein historischer Fehlgriff?
BMW-Aktie im Plus: Grosses Interesse an E-Autos - Neuer iX3 beliebt bei Kunden
Ölpreise und KI-Bedenken belasten: SMI und DAX schliessen leichter -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Partners Group-Aktie tiefer: Privatmarktspezialist finanziert für Bregal Unternehmerkapital (BU) den Kauf von MDT
Apple-Aktie dennoch tiefer: SpaceX- und Tesla-CEO Musk lässt Wettbewerbsklage gegen iKonzern fallen

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.