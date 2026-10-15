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15.10.2026 09:29:00

HOCHTIEF Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von HOCHTIEF

HOCHTIEF Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von HOCHTIEF

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 368,80 EUR abwärts.

HOCHTIEF
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Die HOCHTIEF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 3,5 Prozent im Minus bei 368,80 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 29'903 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der HOCHTIEF-Aktie ging bis auf 366,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 371,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9'636 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Am 11.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 554,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HOCHTIEF-Aktie 50,22 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 242,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,04 EUR. HOCHTIEF gewährte am 27.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat HOCHTIEF mit einem Umsatz von insgesamt 10.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,65 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von HOCHTIEF rechnen Experten am 11.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 14,56 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com
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