HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Die HOCHTIEF-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 372,20 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 29'837 Punkten liegt. In der Spitze büsste die HOCHTIEF-Aktie bis auf 366,40 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 371,00 EUR. Von der HOCHTIEF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22'285 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 554,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HOCHTIEF-Aktie 48,84 Prozent zulegen. Am 24.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,04 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HOCHTIEF 6,60 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HOCHTIEF am 27.07.2026 vor. Das EPS lag bei 3,42 EUR. Im letzten Jahr hatte HOCHTIEF einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.74 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.45 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von HOCHTIEF rechnen Experten am 11.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem HOCHTIEF-Gewinn in Höhe von 14,56 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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