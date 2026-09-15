HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Dienstagvormittag mit Verlusten

Die HOCHTIEF-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 376,80 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'859 Punkten steht. Im Tief verlor die HOCHTIEF-Aktie bis auf 376,60 EUR. Bei 379,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 2'514 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 554,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HOCHTIEF-Aktie. Am 26.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 217,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Verlust von 42,41 Prozent wieder erreichen.

HOCHTIEF-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,92 EUR belaufen. Am 27.07.2026 lud HOCHTIEF zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HOCHTIEF ein EPS von 2,30 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 10.74 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 9.45 Mrd. EUR umgesetzt.

HOCHTIEF wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können HOCHTIEF-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass HOCHTIEF ein EPS in Höhe von 14,31 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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