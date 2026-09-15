HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Dienstagnachmittag im Plus

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 379,60 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'159 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 383,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 379,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 35'016 HOCHTIEF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 554,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,94 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 217,00 EUR. Dieser Wert wurde am 26.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Verlust von 42,83 Prozent wieder erreichen.

HOCHTIEF-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,60 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,92 EUR aus. HOCHTIEF liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HOCHTIEF 2,30 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.74 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HOCHTIEF einen Umsatz von 9.45 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 11.11.2027 wird HOCHTIEF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten taxieren den HOCHTIEF-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,31 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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