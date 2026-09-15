HOCHTIEF Aktie News: Anleger schicken HOCHTIEF am Mittag ins Plus

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 379,00 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'983 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 380,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 379,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13'723 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Am 11.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 554,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,17 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2025 Kursverluste bis auf 217,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,74 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,92 EUR, nach 6,60 EUR im Jahr 2025. HOCHTIEF liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,42 EUR, nach 2,30 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent auf 10.74 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. HOCHTIEF dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass HOCHTIEF im Jahr 2026 14,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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