HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zieht am Mittag an

Um 12:28 Uhr stieg die HOCHTIEF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 388,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'343 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 393,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 392,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8'005 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (554,00 EUR) erklomm das Papier am 11.05.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,78 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 242,40 EUR am 24.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 37,53 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,04 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HOCHTIEF 6,60 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HOCHTIEF am 27.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,42 EUR, nach 2,30 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent auf 10.74 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Am 11.11.2027 wird HOCHTIEF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,56 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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