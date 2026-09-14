HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Montagvormittag im Minus

Um 09:28 Uhr rutschte die HOCHTIEF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 402,00 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'599 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 401,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 405,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'927 HOCHTIEF-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (554,00 EUR) erklomm das Papier am 11.05.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Kursplus von 37,81 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.09.2025 bei 217,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 46,02 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,92 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HOCHTIEF am 27.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,30 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.74 Mrd. EUR im Vergleich zu 9.45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,31 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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