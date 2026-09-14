HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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14.09.2026 16:29:00
HOCHTIEF Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf HOCHTIEF
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Zuletzt ging es für die HOCHTIEF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 7,8 Prozent auf 383,60 EUR.
Um 16:28 Uhr ging es für die HOCHTIEF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 7,8 Prozent auf 383,60 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'143 Punkten steht. Im Tief verlor die HOCHTIEF-Aktie bis auf 376,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 405,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 68'260 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 554,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HOCHTIEF-Aktie 44,42 Prozent zulegen. Am 26.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 217,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HOCHTIEF-Aktie 43,43 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,92 EUR. Im Vorjahr erhielten HOCHTIEF-Aktionäre 6,60 EUR je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HOCHTIEF am 27.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,30 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 10.74 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 9.45 Mrd. EUR umgesetzt.
HOCHTIEF wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte HOCHTIEF die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 14,31 EUR je Aktie in den HOCHTIEF-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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