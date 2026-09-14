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HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006

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14.09.2026 12:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF verzeichnet am Mittag herbe Einbussen

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF verzeichnet am Mittag herbe Einbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von HOCHTIEF. Zuletzt ging es für die HOCHTIEF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 7,9 Prozent auf 383,40 EUR.

HOCHTIEF
364.05 CHF -7.26%
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Die HOCHTIEF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 7,9 Prozent bei 383,40 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'187 Punkten notiert. Die HOCHTIEF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 382,80 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 405,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34'384 HOCHTIEF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 554,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.05.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 217,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten HOCHTIEF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,60 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,92 EUR. HOCHTIEF liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. HOCHTIEF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,30 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.74 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 9.45 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

HOCHTIEF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,31 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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