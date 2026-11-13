HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Um 09:28 Uhr rutschte die HOCHTIEF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 380,80 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'697 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der HOCHTIEF-Aktie ging bis auf 380,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 382,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'575 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Am 11.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 554,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,48 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 268,00 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HOCHTIEF-Aktie 42,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für HOCHTIEF-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,31 EUR ausgeschüttet werden. HOCHTIEF gewährte am 05.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11.91 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 22,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den HOCHTIEF-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,56 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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