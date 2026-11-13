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13.11.2026 16:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 376,40 EUR.

HOCHTIEF
344.74 CHF -2.58%
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Um 16:28 Uhr fiel die HOCHTIEF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 376,40 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'654 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der HOCHTIEF-Aktie ging bis auf 376,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 382,20 EUR. Von der HOCHTIEF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10'860 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 554,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Kursplus von 47,18 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 268,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,80 Prozent würde die HOCHTIEF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten HOCHTIEF-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,31 EUR aus. Am 05.11.2026 hat HOCHTIEF die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,33 Prozent auf 11.91 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 25.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,56 EUR je HOCHTIEF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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