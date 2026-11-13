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13.11.2026 12:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Freitagmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von HOCHTIEF. Die Aktionäre schickten das Papier von HOCHTIEF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 379,60 EUR.
Die HOCHTIEF-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 379,60 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'722 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 376,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 382,20 EUR. Von der HOCHTIEF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'634 Stück gehandelt.
Am 11.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 554,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,94 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 268,00 EUR. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 29,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,31 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HOCHTIEF 6,60 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte HOCHTIEF am 05.11.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,32 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.91 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.74 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von HOCHTIEF veröffentlicht werden.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem HOCHTIEF-Gewinn in Höhe von 14,56 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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