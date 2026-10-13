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13.10.2026 09:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF gibt am Vormittag nach

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF gibt am Vormittag nach

Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 388,00 EUR abwärts.

HOCHTIEF
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 388,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'139 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 385,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 390,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3'747 HOCHTIEF-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 554,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2025 auf bis zu 242,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 60,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 6,60 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,04 EUR aus. Am 27.07.2026 legte HOCHTIEF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. HOCHTIEF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,30 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.45 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.74 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 14,56 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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