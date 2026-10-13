HOCHTIEF Aktie News: Anleger schicken HOCHTIEF am Mittag ins Minus

Das Papier von HOCHTIEF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 394,00 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'169 Punkten notiert. Die HOCHTIEF-Aktie gab in der Spitze bis auf 385,20 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 390,00 EUR. Zuletzt wechselten 8'943 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 554,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.05.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Kursplus von 40,61 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2025 (242,40 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die HOCHTIEF-Aktie 62,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für HOCHTIEF-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,04 EUR ausgeschüttet werden. Am 27.07.2026 hat HOCHTIEF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 3,42 EUR. Im letzten Jahr hatte HOCHTIEF einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie eingefahren. HOCHTIEF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 präsentieren. HOCHTIEF dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HOCHTIEF einen Gewinn von 14,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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