HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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13.10.2026 12:29:00
HOCHTIEF Aktie News: Anleger schicken HOCHTIEF am Mittag ins Minus
Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 394,00 EUR.
Das Papier von HOCHTIEF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 394,00 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'169 Punkten notiert. Die HOCHTIEF-Aktie gab in der Spitze bis auf 385,20 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 390,00 EUR. Zuletzt wechselten 8'943 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 554,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.05.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Kursplus von 40,61 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2025 (242,40 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die HOCHTIEF-Aktie 62,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für HOCHTIEF-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,04 EUR ausgeschüttet werden. Am 27.07.2026 hat HOCHTIEF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 3,42 EUR. Im letzten Jahr hatte HOCHTIEF einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie eingefahren. HOCHTIEF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 präsentieren. HOCHTIEF dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass HOCHTIEF einen Gewinn von 14,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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