HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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13.08.2026 16:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF reagiert am Nachmittag positiv
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Das Papier von HOCHTIEF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 445,80 EUR.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 445,80 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'327 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die HOCHTIEF-Aktie bis auf 447,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 446,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7'229 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.
Am 11.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 554,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 24,27 Prozent Plus fehlen der HOCHTIEF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 210,40 EUR am 03.09.2025. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 52,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 6,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,91 EUR je HOCHTIEF-Aktie. Am 27.07.2026 hat HOCHTIEF die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,42 EUR, nach 2,30 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.74 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HOCHTIEF einen Umsatz von 9.45 Mrd. EUR eingefahren.
Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von HOCHTIEF veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem HOCHTIEF-Gewinn in Höhe von 14,31 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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