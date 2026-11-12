HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 380,20 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'765 Punkten tendiert. Der Kurs der HOCHTIEF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 388,80 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 374,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 26'281 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Bei 554,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HOCHTIEF-Aktie 45,71 Prozent zulegen. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 268,00 EUR ab. Mit Abgaben von 29,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für HOCHTIEF-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,60 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,31 EUR belaufen. Am 05.11.2026 hat HOCHTIEF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,32 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat HOCHTIEF mit einem Umsatz von insgesamt 11.91 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 22,33 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte HOCHTIEF am 25.02.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 14,56 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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