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12.11.2026 12:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF gewinnt am Donnerstagmittag an Boden
Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere zuletzt 2,9 Prozent.
Die HOCHTIEF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 2,9 Prozent im Plus bei 384,80 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'171 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HOCHTIEF-Aktie bisher bei 388,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 374,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15'768 HOCHTIEF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 554,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,97 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 268,00 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HOCHTIEF-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für HOCHTIEF-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,60 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,31 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HOCHTIEF am 05.11.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HOCHTIEF ein EPS von 2,32 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.91 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9.74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von HOCHTIEF wird am 25.02.2027 gerechnet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass HOCHTIEF einen Gewinn von 14,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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