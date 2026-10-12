HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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12.10.2026 16:29:00
HOCHTIEF Aktie News: Anleger schicken HOCHTIEF am Nachmittag ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Das Papier von HOCHTIEF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 391,00 EUR.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 391,00 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'071 Punkten liegt. Die HOCHTIEF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 395,00 EUR aus. Bei 392,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 13'651 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.
Bei 554,00 EUR markierte der Titel am 11.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 41,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,01 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,04 EUR. Am 27.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 2,30 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9.45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte HOCHTIEF am 05.11.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können HOCHTIEF-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HOCHTIEF-Aktie in Höhe von 14,56 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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