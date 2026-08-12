HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zeigt sich am Vormittag fester

Die HOCHTIEF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 453,20 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'287 Punkten tendiert. In der Spitze legte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 453,80 EUR zu. Bei 449,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 1'360 HOCHTIEF-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 554,00 EUR. 22,24 Prozent Plus fehlen der HOCHTIEF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 210,40 EUR ab. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 53,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,87 EUR, nach 6,60 EUR im Jahr 2025. HOCHTIEF veröffentlichte am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. HOCHTIEF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,30 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.74 Mrd. EUR im Vergleich zu 9.45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können HOCHTIEF-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF im Jahr 2026 14,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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