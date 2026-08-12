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HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006

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12.08.2026 12:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittag stärker

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittag stärker

Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 453,40 EUR.

HOCHTIEF
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Um 12:28 Uhr stieg die HOCHTIEF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 453,40 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'491 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der HOCHTIEF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 454,40 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 449,00 EUR. Der Tagesumsatz der HOCHTIEF-Aktie belief sich zuletzt auf 6'484 Aktien.

Am 11.05.2026 markierte das Papier bei 554,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 22,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 210,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,60 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,87 EUR, nach 6,60 EUR im Jahr 2025. Am 27.07.2026 äusserte sich HOCHTIEF zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10.74 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.45 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass HOCHTIEF im Jahr 2026 14,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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