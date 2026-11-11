HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag im Plus

Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 374,00 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'253 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die HOCHTIEF-Aktie bis auf 377,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 374,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HOCHTIEF-Aktien beläuft sich auf 5'489 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 554,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HOCHTIEF-Aktie somit 32,49 Prozent niedriger. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 268,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HOCHTIEF-Aktie 39,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für HOCHTIEF-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,60 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,31 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HOCHTIEF am 05.11.2026 vor. Das EPS lag bei 3,46 EUR. Im letzten Jahr hatte HOCHTIEF einen Gewinn von 2,32 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.91 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass HOCHTIEF ein EPS in Höhe von 14,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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