|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.11.2026 09:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Zuletzt ging es für das HOCHTIEF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 374,00 EUR.
Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 374,00 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'253 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die HOCHTIEF-Aktie bis auf 377,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 374,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten HOCHTIEF-Aktien beläuft sich auf 5'489 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 554,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HOCHTIEF-Aktie somit 32,49 Prozent niedriger. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 268,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HOCHTIEF-Aktie 39,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für HOCHTIEF-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,60 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,31 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HOCHTIEF am 05.11.2026 vor. Das EPS lag bei 3,46 EUR. Im letzten Jahr hatte HOCHTIEF einen Gewinn von 2,32 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.91 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass HOCHTIEF ein EPS in Höhe von 14,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie
DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Nach Spekulationen: ACS plant nicht HOCHTIEF bald ganz zu übernehmen - Auch Plan um Turner-Börsengang dementiert
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
|
11.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
|
11.11.26
|HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.ch)
|
11.11.26
|HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittwochmittag fester (finanzen.ch)
|
11.11.26
|HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag im Plus (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
11.11.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Börse Frankfurt: So performt der DAX am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu HOCHTIEF AG
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|28.03.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im MInus
Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste. Der heimische Aktienmarkt konnte seine Verluste am Mittwoch ausgleichen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich unterdessen höher. Die US-Börsen schlossen höher.