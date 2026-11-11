HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 367,40 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'055 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 377,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 374,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 23'406 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 554,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HOCHTIEF-Aktie somit 33,68 Prozent niedriger. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 268,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 6,60 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,31 EUR aus. Am 05.11.2026 hat HOCHTIEF die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 3,46 EUR gegenüber 2,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.91 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 9.74 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

HOCHTIEF dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 präsentieren.

Experten taxieren den HOCHTIEF-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,56 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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