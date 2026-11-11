HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittwochmittag fester

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 367,60 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'996 Punkten liegt. Bei 377,00 EUR markierte die HOCHTIEF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 374,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 17'500 HOCHTIEF-Aktien umgesetzt.

Am 11.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 554,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,71 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 268,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,09 Prozent würde die HOCHTIEF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 6,60 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,31 EUR aus. HOCHTIEF liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,32 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.91 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 9.74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte HOCHTIEF am 25.02.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,56 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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