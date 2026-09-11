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HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006

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11.09.2026 09:29:00

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag fester

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Vormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 412,80 EUR zu.

HOCHTIEF
386.75 CHF 0.13%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von HOCHTIEF legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 412,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'617 Punkten notiert. In der Spitze legte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 414,40 EUR zu. Bei 410,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1'560 HOCHTIEF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 554,00 EUR an. Gewinne von 34,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 217,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 47,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 6,60 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,92 EUR aus. HOCHTIEF veröffentlichte am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

HOCHTIEF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. HOCHTIEF dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Experten taxieren den HOCHTIEF-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,31 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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