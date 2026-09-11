HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 414,20 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'613 Punkten liegt. Die HOCHTIEF-Aktie legte bis auf 416,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 410,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 15'158 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Am 11.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 554,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HOCHTIEF-Aktie 33,75 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2025 (217,00 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

HOCHTIEF-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,92 EUR belaufen. HOCHTIEF liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HOCHTIEF 2,30 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.74 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HOCHTIEF einen Umsatz von 9.45 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von HOCHTIEF.

Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,31 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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