HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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11.09.2026 12:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF präsentiert sich am Freitagmittag fester
Die Aktie von HOCHTIEF gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die HOCHTIEF-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von HOCHTIEF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 410,00 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'650 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 414,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 410,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der HOCHTIEF-Aktie belief sich zuletzt auf 8'416 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 554,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HOCHTIEF-Aktie somit 25,99 Prozent niedriger. Am 26.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 217,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 47,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem HOCHTIEF seine Aktionäre 2025 mit 6,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,92 EUR je Aktie ausschütten. Am 27.07.2026 hat HOCHTIEF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,30 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent auf 10.74 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von HOCHTIEF veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,31 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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