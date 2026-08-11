HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF macht am Vormittag Boden gut

Das Papier von HOCHTIEF legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 448,60 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'257 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 450,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 448,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 544 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 554,00 EUR. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 23,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 204,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem HOCHTIEF seine Aktionäre 2025 mit 6,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,87 EUR je Aktie ausschütten. HOCHTIEF liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.74 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 9.45 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Experten taxieren den HOCHTIEF-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,28 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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