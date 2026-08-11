HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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11.08.2026 16:29:00
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Zuletzt wies die HOCHTIEF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 451,00 EUR nach oben.
Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 451,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'348 Punkten steht. In der Spitze legte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 453,40 EUR zu. Mit einem Wert von 448,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten HOCHTIEF-Aktien beläuft sich auf 12'530 Stück.
Bei 554,00 EUR markierte der Titel am 11.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 22,84 Prozent Plus fehlen der HOCHTIEF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 204,60 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Verlust von 54,63 Prozent wieder erreichen.
Für HOCHTIEF-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,87 EUR ausgeschüttet werden. Am 27.07.2026 legte HOCHTIEF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 2,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HOCHTIEF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von HOCHTIEF wird am 05.11.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 14,28 EUR je Aktie in den HOCHTIEF-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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