HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Mittag mit stabiler Tendenz

Kaum Ausschläge verzeichnete die HOCHTIEF-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 447,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der derzeit bei 32'148 Punkten notiert. Bei 450,00 EUR erreichte die HOCHTIEF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die HOCHTIEF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 444,00 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 448,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'719 HOCHTIEF-Aktien.

Am 11.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 554,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 204,60 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HOCHTIEF-Aktie 54,31 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten HOCHTIEF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,60 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,87 EUR. HOCHTIEF liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 10.74 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 9.45 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,28 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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