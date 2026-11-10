HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF verteuert sich am Vormittag

Das Papier von HOCHTIEF legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 367,60 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'457 Punkten tendiert. In der Spitze legte die HOCHTIEF-Aktie bis auf 367,60 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 365,00 EUR. Zuletzt wechselten 3'991 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.05.2026 bei 554,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,71 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 268,00 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HOCHTIEF-Aktie derzeit noch 27,09 Prozent Luft nach unten.

HOCHTIEF-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,31 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HOCHTIEF am 05.11.2026 vor. Das EPS wurde auf 3,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,32 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 11.91 Mrd. EUR gegenüber 9.74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je HOCHTIEF-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,56 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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